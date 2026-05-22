UGT critica que profesionales y usuarios del Centro de Salud de Nájera sufren picaduras de insectos y malos olores en el vestidor de la sala de rayos

UGT Servicios Públicos denuncia la situación que vienen soportando los profesionales del Centro de Salud de Nájera en el vestidor de pacientes de la sala de Rayos, la zona interior y la sala de espera de Rayos y Urgencias, donde se registran malos olores persistentes y presencia de insectos, con episodios que han llegado a provocar picaduras en el personal.

El origen del problema responde a una obra mal ejecutada desde el inicio. La arqueta se encuentra aproximadamente medio metro por encima del nivel que debería, lo que provoca que las aguas residuales se queden acumuladas en su interior y generen de forma continuada condiciones insalubres, lo que ha favorecido que el problema vuelva a reproducirse y que continúe la aparición de moscas.

Aproximadamente cada mes se limpia la arqueta y se elimina los residuos acumulados. Sin embargo, en la última intervención, el mal sellado ha agravado el problema, pero no es la causa principal. Esta situación, además de los malos olores, está generando un entorno inadecuado tanto para los pacientes que utilizan el vestuario antes de las pruebas radiológicas como para el personal sanitario que desarrolla su trabajo en la sala de Rayos.

Este problema ha sido trasladado al Comité de Seguridad y Salud por nuestro sindicato, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva. Desde UGT lamentamos que esta incidencia, lejos de corregirse, se haya cronificado durante años, y que perjudica tanto a los pacientes que utilizan este vestidor como al personal sanitario que desarrolla su trabajo en la zona.

Con la subida de las temperaturas, la situación se ha agravado notablemente, favoreciendo la proliferación de insectos en el vestidor. De hecho, han sido las propias trabajadoras las que han realizado fumigaciones puntuales con aerosoles para intentar paliar el problema, aunque sin actuar sobre su causa real.

En este contexto, advertimos de que ya se han producido picaduras entre el personal del centro, lo que pone de manifiesto el impacto directo que esta situación está teniendo sobre la salud y la seguridad de los trabajadores.

UGT ha vuelto a trasladar este asunto a Salud Laboral, cuyos técnicos han visitado el centro en reiteradas ocasiones para evaluar el estado de la zona afectada sin dar ninguna solución hasta el momento. Por ello, consideramos imprescindible una intervención urgente y definitiva que permita eliminar el foco del problema, garantizando condiciones adecuadas de higiene, seguridad y salubridad en un centro sanitario público.