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El Haro Sport Club organiza el el sábado 23 de mayo el “Torneo de Fúbol 5 Haro Sport Club”

El Haro Sport Club organiza el el sábado 23 de mayo el “Torneo de Fúbol 5 Haro Sport Club”

Por Radio Haro
14 mayo, 2026
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haro sport club

Será a partir de las diez de la mañana, en el Polideportivo del IES “Manuel Bartolomé Cossío”. A ea hora comenzará el torneo de categorías de Fútbol 5 del club, con la participación de los equipos de Escuela 2020-2021, Pre-Benjamín 2019 y Pre-Benjamín 2018, que finalizará sobre las doce y media y posteriormente se procederá a la entrega de medallas.

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