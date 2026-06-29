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VÍDEO | Camino de la Batalla del Vino

VÍDEO | Camino de la Batalla del Vino

Por Radio Haro
29 junio, 2026
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Numerosos romeros participan en la singular contienda. Andando, en coche… todos a Bilibio.

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Etiquetasbatalla del vino
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