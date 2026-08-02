Los equipos del Club de Tiro Rioja Alta vuelven a la senda de los éxitos

Los equipos del Club de Tiro Rioja Alta han vuelto a participar en dos pruebas de importancia en la modalidad de recorridos de tiro, actualmente la especialidad del club jarrero, y de nuevo han conseguido esos éxitos que últimamente se habían resistido.

La primera cita a la que asistieron algunos deportistas fue El Open de IPSC Portugal, competición de Nivel III, o sea, de importancia nacional, con mas de 100 participantes portugueses y españoles, en Várzea da Serra. Con 12 ejercicios muy rápidos y dinámicos. Altas temperaturas pero muy llevaderas en un campo a más de 1.000 metros de altura en plena naturaleza portuguesa.

Héctor Marín se alzó con el triunfo y medalla de oro en Producción Optics, seguido a menos de un punto de diferencia, de su compañero Víctor Alcaráz, subcampeón y medalla de plata.

Ya en otra modalidad, Cesar Blanco consiguió el segundo puesto en Producción y Oro en Senior.

También han participado en la IV Copa Presidente en Sogito, Gijón. Prueba del circuito nacional con más de 360 participantes, 11 ejercicios muy técnicos y precisos, la jornada comenzó con buenas temperaturas pero mucha humedad y a mitad de la jornada el sol dificultó el resto de la competición.

A nivel individual, José María Ortega se alzó con la victoria, medalla de oro, en Producción Senior. En Producción Optics el 7° Puesto de Víctor Alcaráz y el 8° de Héctor Marín, junto con la participación de Arturo Latorre, catapultaron al equipo del Club en esta modalidad al 2° Puesto y medalla de Plata.