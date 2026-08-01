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El fuego vuelve al vertedero de Nájera

El fuego vuelve al vertedero de Nájera

Por Radio Haro
1 agosto, 2026
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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos del CEIS Rioja y agentes de la Guardia Civil. El incendio se encuentra ya controlado.

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