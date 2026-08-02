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Incendio forestal en Ojacastro

Incendio forestal en Ojacastro

Por Radio Haro
2 agosto, 2026
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Un incendio se registra en Ulizarna, una de las aldeas de Ojacastro. Hasta la zona se han desplazado medios terrestres y aéreos que trabajan sobre el terreno, pendientes de la evolución de las llamas.

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