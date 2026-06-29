Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
VIDEO | Más de 55 litros por metro cuadrado provocan riadas y anegaciones en Haro

VIDEO | Más de 55 litros por metro cuadrado provocan riadas y anegaciones en Haro

Por Radio Haro
29 junio, 2026
123
1

La tormenta ha descargado con fuerza en Haro, Logroño y Pradejón dejando múltiples incidencias. El Gobierno de La Rioja, en sus estaciones meteorológicas, cifra en más de 55 litros por metro cuadrado, el agua que cayó en Haro. Muchos son los vídeos que se pueden ver en las redes sociales.

Compartir:
Etiquetasharotormenta
Noticia anterior

Adelina Pérez expone sus obras en Haro ...

Siguiente noticia

VÍDEO | Camino de la Batalla del ...

1 comment

  1. Anónimo 29 junio, 2026 at 07:59

    80 litros da la estación metereologica de la enológica, según Aemet.

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible