HAROMAS regresa este domingo con una programación que une gastronomía, creatividad y producto local

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La Plaza de la Paz acogerá este domingo, 5 de julio, una nueva edición de HAROMAS, una iniciativa que volverá a reunir a productores, bodegas y artesanos alimentarios de la comarca en una jornada dedicada a la promoción del producto de proximidad, el talento local y la dinamización del centro de la ciudad.

A lo largo de la mañana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación dirigida a todos los públicos, en la que la gastronomía, la artesanía y las actividades familiares serán las protagonistas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la demostración gastronómica de Ana Fernández, chef y enóloga de Bodega Ruiz Alfaya, que tendrá lugar a las 12:00 horas. Fernández, reconocida por su trayectoria profesional y por los galardones obtenidos con su pincho De Bocado, ofrecerá una cocina en directo en la que elaborará esta creación mientras explica el maridaje con dos vinos de su bodega. La actividad será gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido al aforo limitado.

La programación incluirá también un taller de marmolado sobre agua impartido por Esther Rubio Manualidades. Los participantes descubrirán esta técnica artística para decorar un abanico personalizado, obteniendo una pieza única gracias a un proceso creativo en el que cada diseño es irrepetible. El taller comenzará a las 12:00 horas, tendrá un coste de 10 euros —materiales incluidos— y contará con plazas limitadas.

Los más pequeños dispondrán igualmente de una actividad pensada para fomentar la creatividad y el aprendizaje a través del juego. De la mano de El Desván Vacío, podrán elaborar un Playmobil verdulero personalizado, decorándolo con frutas y verduras para convertirlo posteriormente en un llavero. La actividad se desarrollará en dos turnos, a las 11:30 y a las 12:30 horas.

Todas las actividades se celebrarán en la Plaza de la Paz y precisan inscripción previa, que puede realizarse a través de la plataforma municipal de Cultura y Deporte.

Con esta nueva edición, «HAROMAS reafirma su apuesta por la promoción de los productos de proximidad, el apoyo al comercio y a los productores locales, así como por la puesta en valor del talento jarrero mediante una programación que combina gastronomía, cultura y ocio. La iniciativa se consolida, además, como una cita de referencia para disfrutar del verano en Haro y descubrir la calidad y diversidad de la oferta agroalimentaria del territorio» destacan desde el Ayuntamiento.