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VÍDEO | Suspendidas las vaquillas del día de San Pedro por el estado de la Plaza de Toros

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Por Radio Haro
29 junio, 2026
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La fuerte tormenta dejó anegado el coso jarrero.

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Etiquetasplaza de toros
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