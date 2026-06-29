El SOS Rioja atendió 148 llamadas y gestionó 95 incidencias durante el episodio de tormentas del 28 de junio

Haro fue el municipio más afectado, con 70 actuaciones tras acumular 54,9 litros por metro cuadrado.

El Centro Coordinador de Emergencias gestionó un total de 95 expedientes y atendió 148 llamadas durante el episodio de tormentas y lluvias de alta intensidad registrado durante la tarde y noche del 28 de junio, asociado a un aviso meteorológico de nivel naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La evolución de las incidencias motivó la activación de la fase de emergencia, situación 1, del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAR), tras una primera fase de preemergencia.

El fenómeno se caracterizó por precipitaciones muy concentradas en cortos intervalos de tiempo, lo que provocó un rápido incremento de avisos en diversos municipios de la comunidad. La mayor actividad operativa se concentró entre las 18:15 y las 19:50 horas, periodo en el que se registró el mayor volumen de incidencias por inundaciones en viviendas, garajes y merenderos, así como por entradas de agua desde la vía pública, anegamientos en plantas bajas y acumulaciones en calzada.

Las precipitaciones alcanzaron valores especialmente elevados en La Rioja Alta y en zonas de montaña. Haro registró 54,9 litros por metro cuadrado, la mayor acumulación del episodio, seguido de Villoslada con 41,1 litros por metro cuadrado. También se registraron acumulaciones significativas en Santa Marina, Arnedillo, Torrecilla, Santo Domingo de la Calzada, San Román y Moncalvillo. Estas lluvias provocaron escorrentías intensas y problemas de evacuación del agua en distintos puntos.

Haro concentró la mayor parte de las incidencias, con 70 actuaciones relacionadas principalmente con achiques de agua y problemas de drenaje en zonas bajas. También se registraron cortes de suministro eléctrico en este municipio y en localidades próximas, debido a la entrada de agua en instalaciones. En Casalarreina, Anguciana y Castañares de Rioja se llevaron a cabo múltiples intervenciones por inundaciones interiores. Asimismo, en la carretera LR-306, en el entorno de San Felices, se actuó por acumulaciones de agua y barro.

En La Rioja Baja, localidades como Tudelilla y El Villar de Arnedo registraron balsas de agua en carreteras, lo que obligó a realizar labores de limpieza y retirada de materiales. Las principales afecciones se localizaron en las carreteras LR-381, LR-123 y la N-232.

En el entorno de Logroño, el desbordamiento de un curso fluvial provocó el corte de la carretera LR-441, tras inundar la calzada y parcelas agrícolas colindantes. La vía quedó restablecida en torno a la 01:00 horas de hoy, día 29. En la capital riojana se atendieron también incidencias por entradas de agua en locales y portales, así como problemas en la red de alcantarillado y anegamientos puntuales.

En el operativo participaron efectivos del CEIS Rioja, Bomberos de Logroño, Policías Locales, Guardia Civil, Protección Civil, servicios de mantenimiento de carreteras y servicios municipales. Las actuaciones incluyeron achiques, limpieza de vías, regulación del tráfico, control de accesos y revisión de infraestructuras afectadas.

El Centro Coordinador de Emergencias mantiene activada la vigilancia y continúa actualizando la información en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las incidencias registradas.