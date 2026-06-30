El PSOE de Nájera denuncia la situación de abandono que vive la residencia de personas mayores

El PSOE de Nájera denuncia «la situación que se está viviendo en la residencia de personas mayores de Nájera. Y es que un verano más, esta instalación tiene el aire acondicionado roto, una situación que se viene produciendo desde hace varios días. Esto supone que los residentes y los profesionales que trabajan en la residencia están expuestos a las altas temperaturas que hemos padecido. Es evidente que las personas mayores son especialmente vulnerables a temperaturas extremas».

Además, «el ascensor está roto hace más de dos meses, sin que el Gobierno regional haya puesto solución. A esto, debemos añadir problemas en los techos y una situación bastante precaria de buena parte de la instalación».

Para el PSOE de Nájera «este abandono de la residencia de personas mayores de nuestra localidad es absolutamente inaceptable. Por eso, exigimos el Ejecutivo regional que tome cartas en el asunto y que obligue a la empresa concesionaria a mantener una instalación en condiciones dignas para residentes y para los profesionales que trabajan en este espacio».