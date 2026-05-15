El Gobierno de La Rioja impulsa el I Circuito La Rioja para promover el deporte autóctono y acercar la pelota a la afición en ocho localidades de la región

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha presentado, en el Frontón Adarraga de Logroño, el I Circuito La Rioja, acompañado por el presidente de la Federación Riojana de Pelota, Juan José Belmonte, y el CEO de Pelota Pro Liga, José Ramón Garai. La iniciativa, promovida conjuntamente por el Gobierno de La Rioja y Pelota Pro Liga, se desarrollará en ocho localidades riojanas entre el 16 de mayo y el 4 de julio con el objetivo de reforzar la presencia de la pelota en la comunidad, impulsar el deporte autóctono y acercarlo a la afición mediante un formato innovador que integra competición profesional y aficionada.

Durante su intervención, Pérez Pastor ha destacado el “momento especialmente dulce” que vive la pelota en La Rioja, con un público “intergeneracional” que llena las gradas del Adarraga y con una creciente presencia femenina en los frontones. En este sentido, ha subrayado que “para tener buena pelota hay que sembrar pelota”, motivo por el que el Ejecutivo regional impulsa este nuevo circuito que “va a recorrer La Rioja desde el mes de mayo hasta julio, conjugando convivencia y competición, con profesionales y aficionados compartiendo cartel”.

Asimismo, ha incidido en el valor añadido que supone llevar la pelota a frontones municipales que son “lugares de encuentro y de experiencias” en numerosos municipios riojanos, y ha confiado en que el público de cada localidad “responda con la misma pasión” que lo está haciendo en el Adarraga.

Por su parte, Garai ha señalado que “el compromiso de Pelota Pro Liga con la pelota de La Rioja es total” y ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja y de la Federación Riojana para hacer posible este primer circuito. “Queremos que la pelota recupere el prestigio y el lugar que ocupó en otros tiempos”, ha afirmado, al tiempo que ha avanzado la voluntad de ampliar el número de municipios participantes en próximas ediciones.

A su vez, el presidente de la Federación Riojana de Pelota, Juan José Belmonte, ha subrayado que este será “el primer evento que se celebra conjuntamente con una empresa profesional”, lo que supone llevar “a su máxima expresión” la suma entre pelota profesional y aficionada. Además, ha destacado la apuesta de la Federación por cuatro parejas sub-22 “que representan lo más granado que tenemos en La Rioja”, y ha animado a la ciudadanía a respaldar una iniciativa que busca “mantener este deporte tan nuestro en lo más alto”.

Un formato competitivo en dos grupos hasta la final del 4 de julio en el Adarraga

El circuito se estructurará en dos grupos y culminará con las semifinales el 28 de junio en Santo Domingo de la Calzada y la final el 4 de julio en el Frontón Adarraga de Logroño.

En el plano deportivo, Pelota Pro Liga ha confirmado la participación de las parejas Murua-Loza y Darío-Eskuza, ambas de ASPE, así como Zubizarreta III-Aranguren y Amiano-Salaverri II, de Baiko. Por parte de la Federación Riojana de Pelota competirán Nanclares-Nicolás, Campo-Salinas, Paraguayo-Plaza y Peciña-Canseco.

La competición comenzará el 16 de mayo en Badarán con la primera eliminatoria del Grupo A: Zubizarreta III-Aranguren frente a Amiano-Salaverri II, y Nanclares-Nicolás ante Peciña-Canseco. El Grupo A continuará el 20 de junio en Arnedo (Darío-Eskuza frente a rival por confirmar, y Paraguayo-Plaza ante rival por confirmar) y el 27 de junio en Ezcaray (Darío-Eskuza frente a rival por confirmar, y Paraguayo-Plaza ante rival por confirmar).

El Grupo B arrancará el 22 de mayo en Nájera con Murua-Loza frente a Darío-Eskuza y Paraguayo-Plaza ante Campo-Salinas. Seguirá el 19 de junio en Baños de Río Tobía (Murua-Loza frente a rival por confirmar, y Campo-Salinas ante rival por confirmar) y el 27 de junio en Igea (Murua-Loza frente a rival por confirmar, y Campo-Salinas ante rival por confirmar).

El I Circuito La Rioja se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo autonómico y Pelota Pro Liga el pasado mes de noviembre, que ha permitido intensificar la presencia de competiciones del calendario profesional en La Rioja y que ahora incorpora este nuevo torneo como complemento a esa programación estable.