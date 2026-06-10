AUDIO | El Parlamento de La Rioja pide que las plazas de toros de Haro y Calahorra sean Bien de Interés Cultural

El Parlamento de La Rioja ha aprobado una proposición no de ley presentada por Vox y que apoyó el Partido Popular, en la que se insta al Ejecutivo riojano a iniciar los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las plazas de toros de Haro y Calahorra. La iniciativa ha salido adelante con la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida.

Vox, en su defensa, insistió en que los cosos taurinos constituyen elementos arquitectónicos singulares que representan “un testimonio de patrimonio” y son “auténticos monumentos”.

Para la formación política, las plazas de toros de Haro y Calahorra concentran valores culturales que justifican su protección, recordando que el coso jarrero es uno de los más antiguos de La Rioja, levantado en 1886, y la plaza de Calahorra supera el siglo de historia y que ambas instalaciones reúnen características y valores que, a su juicio, justifican su inclusión en el registro artístico.

Por su parte del PSOE, consideró imprescindible disponer de un informe técnico que determine “si estos edificios tienen algo que lo distingue de otros” antes de decidir si debe recibir la protección de BIC.

Para IU no hay “ni un sólo argumento para apoyar su declaración como Bien de Interés Cultural” desde el punto de vista arquitectónico, jurídico o social.

El Partido Popular expresó sus reservas sobre la conveniencia de declarar BIC estas plazas, al entender que la iniciativa se ha tramitado sin contar previamente con los ayuntamientos implicados y se preguntaba “qué criterios” ha seguido Vox para seleccionar unas plazas y “dejar otras fuera”. Pese a sus dudas, el PP apoyó la propuesta de VOX.