AUDIO | El Parlamento de La Rioja pide que las plazas de toros de Haro y Calahorra sean Bien de Interés Cultural
El Parlamento de La Rioja ha aprobado una proposición no de ley presentada por Vox y que apoyó el Partido Popular, en la que se insta al Ejecutivo riojano a iniciar los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las plazas de toros de Haro y Calahorra. La iniciativa ha salido adelante con la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida.
Vox, en su defensa, insistió en que los cosos taurinos constituyen elementos arquitectónicos singulares que representan “un testimonio de patrimonio” y son “auténticos monumentos”.
Para la formación política, las plazas de toros de Haro y Calahorra concentran valores culturales que justifican su protección, recordando que el coso jarrero es uno de los más antiguos de La Rioja, levantado en 1886, y la plaza de Calahorra supera el siglo de historia y que ambas instalaciones reúnen características y valores que, a su juicio, justifican su inclusión en el registro artístico.
Por su parte del PSOE, consideró imprescindible disponer de un informe técnico que determine “si estos edificios tienen algo que lo distingue de otros” antes de decidir si debe recibir la protección de BIC.
Para IU no hay “ni un sólo argumento para apoyar su declaración como Bien de Interés Cultural” desde el punto de vista arquitectónico, jurídico o social.
El Partido Popular expresó sus reservas sobre la conveniencia de declarar BIC estas plazas, al entender que la iniciativa se ha tramitado sin contar previamente con los ayuntamientos implicados y se preguntaba “qué criterios” ha seguido Vox para seleccionar unas plazas y “dejar otras fuera”. Pese a sus dudas, el PP apoyó la propuesta de VOX.
Mi absoluto respaldo a la propuesta de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las plazas de toros de Haro y Calahorra, y al mismo tiempo, mi profunda estupefacción ante el voto en contra de Podemos e Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja.La postura de la extrema izquierda demuestra una alarmante falta de altura de miras y un sectarismo ciego. Confunden la protección del patrimonio arquitectónico con el debate sobre la tauromaquia. La plaza de Haro, inaugurada en 1886, y la de Calahorra, que ya ha cumplido un siglo desde 1924, son dos joyas monumentales que pertenecen a la historia de todos los riojanos, al margen de las preferencias de cada cual.Negar la máxima protección jurídica a estos edificios centenarios por el simple hecho de albergar un coso taurino es un ejercicio de irresponsabilidad cultural. El sello BIC no solo garantiza que estos monumentos no caigan en el abandono físico, sino que abre las puertas a líneas de financiación prioritarias y fondos europeos para su conservación y dinamización turística.
En el caso de Haro, es imposible no recordar con orgullo y nostalgia aquellos años de esplendor en los que su coso vibraba con corridas memorables. Aquellas tardes de gloria no solo eran un éxito artístico, sino el motor de un floreciente turismo taurino de la época, atrayendo aficionados del País Vasco, Navarra y Burgos que abarrotaban nuestros hoteles, comercios y bodegas, situando a Haro como un referente indiscutible en el norte de España.