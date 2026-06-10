El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro, finalista en los Premios Mentes AMI de la Fundación Atresmedia

Doce iniciativas impulsadas por docentes y centros educativos de toda España han sido elegidas entre las 282 candidaturas presentadas, un 12% más que en la edición anterior

Los proyectos finalistas han sido elegidos por representantes de Platino EDUCA, UNIE Universidad y la Fundación ”la Caixa”, junto con la Fundación Atresmedia y su Comité de Expertos

Los ganadores se darán a conocer en el Encuentro Mentes AMI, que se celebrará el 17 de octubre en Madrid, y recibirán como premio una campaña de comunicación en los canales de TV y plataformas digitales de Atresmedia, además de formación y herramientas educativas

Los docentes que quieran asistir presencialmente al evento podrán conseguir su invitación a partir del 1 de octubre en mentesami.org