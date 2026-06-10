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El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro, finalista en los Premios Mentes AMI de la Fundación Atresmedia

El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro, finalista en los Premios Mentes AMI de la Fundación Atresmedia

Por Radio Haro
10 junio, 2026
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Doce iniciativas impulsadas por docentes y centros educativos de toda España han sido elegidas entre las 282 candidaturas presentadas, un 12% más que en la edición anterior

Los proyectos finalistas han sido elegidos por representantes de Platino EDUCA, UNIE Universidad y la Fundación ”la Caixa”, junto con la Fundación Atresmedia y su Comité de Expertos

Los ganadores se darán a conocer en el Encuentro Mentes AMI, que se celebrará el 17 de octubre en Madrid, y recibirán como premio una campaña de comunicación en los canales de TV y plataformas digitales de Atresmedia, además de formación y herramientas educativas

Los docentes que quieran asistir presencialmente al evento podrán conseguir su invitación a partir del 1 de octubre en mentesami.org

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