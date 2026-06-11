Ecologistas en Acción critica «la falta de transparencia» y el “mal llamado eje verde” de la Avenida Bretón de los Herreros en Haro

Según los ecologistas, «el ayuntamiento de Haro dice no disponer del informe técnico de evaluación del arbolado de Bretón de los Herreros a pesar de haber anunciado recientemente que va a retirar cinco ejemplares “por mal estado fitosanitario”, algo que contradice lo que aseguró la alcaldesa de la ciudad jarrera, Guadalupe Fernández, en el último pleno municipal a preguntas del PSOE.

Así las cosas, el colectivo señala que «ante la negativa del ayuntamiento de Haro a mostrar la información técnica sobre el estado del arbolado», ha solicitado también esta información al Gobierno de La Rioja. «Por el momento, la solicitud continúa sin respuesta», aseguran.

El grupo ecologista recuerda «cómo el actual equipo de gobierno local ha declarado promover la participación ciudadana en numerosas ocasiones, “siendo su discurso totalmente contrario a sus acciones, ya que no se nos ha facilitado la información solicitada ni se ha contado con el vecindario para la elaboración del proyecto. Tampoco se han tenido en cuenta ideas aportadas por la ciudadanía para la mejora de Haro, como la propuesta recogida en el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de creación de un carril bici para la mejora de la conectividad entre municipios y fomento de la movilidad sostenible”. El grupo cree que si hay una calle apropiada para esta propuesta “es sin duda la Avenida Bretón de los Herreros, que está por remodelar, tiene muchísima anchura y es la vía principal de acceso al Colegio Sagrado Corazón. Su implementación garantizaría la autonomía segura de multitud de niños y niñas en su desplazamiento diario en bicicleta. Del mismo modo, aportaría una vía segura en bici de acceso al Parque de Fuente del Moro. Eso sin contar que es un itinerario muy frecuentado por ciclistas que acceden a la ruta verde del Oja-Tirón”.

Ecologistas en Acción celebra que la presión popular haya forzado a los políticos a reconsiderar la importancia del arbolado en la reforma de la avenida y se alegran de que por fin la pavimentación de la margen derecha vaya a ser una realidad “altamente demandada por el vecindario y necesaria para una movilidad peatonal inclusiva”. Sin embargo, opinan que “para que el proyecto haga de la travesía un verdadero “eje verde”, como le ha denominado el gobierno regional, no solo necesita conservar su arbolado. Además de implementar un carril bici, requiere de pacificar el tráfico motorizado reduciendo la anchura de la calzada al mínimo legal, especialmente por ser una zona residencial con zona escolar.

También debería contemplar el aumento de pasos de peatones a lo largo de la avenida, ya que actualmente solo dispone de 3 pasos en 700 metros de calle. No se concibe que Haro pueda obtener el título de “Ciudad Amiga de la Infancia” desarrollando proyectos que no contengan este tipo de medidas”.

Desde Ecologistas en Acción exigen al Ayuntamiento de Haro a que haga pública la información sobre los árboles que van a eliminar y a sustituir. “Es urgente que prevalezca la transparencia en las decisiones políticas del municipio para poner en práctica una participación democrática real”. Por su parte, instan al Gobierno de La Rioja a que modifique el proyecto priorizando la movilidad activa para garantizar la seguridad vial de peatones y ciclistas, y especialmente, de vecinos y escolares», concluyen.