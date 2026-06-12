VOX Haro denuncia el «lamentable» estado de limpieza del municipio a las puertas de la Cata de la Estación y la Batalla del Vino

Iván Rivera, concejal de la formación, critica la «dejadez total y absoluta» ante la avalancha de quejas vecinales por suciedad y orines. La formación urge a actuar de inmediato, especialmente en el nexo entre la Plaza y la zona de las bodegas, de cara a nuestro evento fundamental del año.

El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Haro, Iván Rivera, ha denunciado públicamente el «déficit generalizado de limpieza que sufre el municipio, haciéndose eco de un malestar que ya es clamor popular entre los vecinos y que está colapsando las reclamaciones dirigidas a la alcaldía».

Según ha subrayado Rivera, «las calles de Haro ofrecen actualmente una imagen deplorable debido a la acumulación de suciedad, porquería y manchas de orines, una situación que califica de dejadez total y absoluta por parte del servicio de limpieza general».

El edil ha mostrado su máxima preocupación ante el calendario festivo y turístico que afronta la localidad de manera inminente. Este mismo sábado se celebra la Cata del Barrio de la Estación, el prólogo perfecto para lo que viene poco después: la Batalla del Vino, declarada de Interés Turístico Nacional y, sin duda, el evento fundamental del año para Haro.

«Es inadmisible que a las puertas de recibir a miles de visitantes y de celebrar nuestras fechas más importantes, la calle que une el barrio de las bodegas con la Plaza principal dé auténtica vergüenza ajena por cómo se encuentra», ha lamentado el concejal de VOX.

Para Rivera, «la cercanía de la Batalla del Vino exige una intervención de choque inmediata que no admite más demoras. Haro se juega su imagen internacional en las próximas semanas. No podemos permitir que la desidia municipal ofrezca una estampa de suciedad y abandono en nuestro momento cumbre del año, perjudicando a vecinos, hosteleros y comerciantes», ha concluido.