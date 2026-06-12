La Junta de Gobierno Local de Santo Domingo aprueba las obras de derribo del inmueble de la calle Mayor, 28

La Junta de Gobierno Local aprobará mañana 12 de junio el expediente de contratación de las obras de derribo del inmueble situado en la calle Mayor nº 28, «una actuación largamente demandada por los vecinos y que permitirá avanzar de manera definitiva en la solución de uno de los problemas de seguridad más importantes del casco histórico de Santo Domingo de la Calzada», destaca el alcalde Raúl Riaño.

El acuerdo contempla la licitación de las obras de derribo del inmueble con conservación de la fachada, mediante procedimiento abierto simplificado, con una inversión municipal de 135.090,74 euros.

«Esta actuación responde a una situación excepcional provocada por el incumplimiento de las obligaciones de la propiedad. Tras declarar la ruina del edificio y ordenar su derribo, el Ayuntamiento se vio obligado a iniciar un procedimiento de ejecución subsidiaria ante la inacción de los propietarios, asumiendo una responsabilidad que inicialmente no correspondía a la administración municipal pero que resultaba imprescindible para proteger la seguridad de los ciudadanos y que ante esta situación la administración pública se siente obligada por la normativa vigente.

Durante estos años se ha desarrollado un complejo procedimiento administrativo y técnico que ha incluido la tramitación urbanística, la redacción del proyecto, la aprobación de los documentos técnicos, la obtención de los informes preceptivos y la consignación presupuestaria necesaria para poder ejecutar las obras con todas las garantías legales.

Con la aprobación del expediente de contratación se da un paso decisivo para que las obras puedan ser licitadas y adjudicadas en las próximas semanas, acercando así una solución definitiva a un problema que afecta a una de las principales arterias del casco histórico y del Camino de Santiago.

Desde el Ayuntamiento se valora positivamente que todos los grupos políticos compartan la preocupación por la situación de este inmueble. Sin embargo, resulta llamativo que quienes hoy intentan presentar esta cuestión como un problema derivado de una supuesta falta de gestión ignoren deliberadamente la complejidad jurídica y técnica de un expediente que ha exigido años de trabajo administrativo para poder actuar con todas las garantías legales.

Las amenazas de promover plenos extraordinarios, exigir responsabilidades o fijar ultimátum de quince días responden más a una estrategia de confrontación política que a una voluntad real de colaborar en la solución del problema.

La realidad es que mientras algunos se limitaban a realizar declaraciones públicas, el Ayuntamiento ha seguido trabajando para desbloquear el expediente, redactar el proyecto, aprobar la documentación técnica, consignar la financiación necesaria y culminar la tramitación que ahora permite sacar las obras a licitación y continuar trabajando en otros asuntos de la ciudad.

La seguridad de los vecinos y la recuperación de la normalidad en la calle Mayor merecen ser abordadas con rigor, responsabilidad institucional y sentido de ciudad, no mediante titulares oportunistas ni intentos de obtener rédito político de una situación que preocupa a todos los calceatenses.

El equipo de Gobierno reafirma su compromiso con la conservación y revitalización del casco histórico de Santo Domingo de la Calzada y seguirá actuando con firmeza ante cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de las personas.

La aprobación de este expediente supone un avance muy importante para recuperar la normalidad en la calle Mayor, mejorar la seguridad del entorno y resolver una situación que se prolongaba desde hace demasiado tiempo.

Los vecinos no necesitan ultimátum ni amenazas; necesitan soluciones. Y hoy podemos decir que esa solución está más cerca gracias al trabajo serio, discreto y constante realizado por los servicios municipales y por este equipo dequipo de Gobierno”, concluye el alcalde.