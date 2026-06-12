Luis Vicente Elías Pastor destaca en su libro `El vino antes del tren´ la importancia de la calle de las Cuevas

El libro es el resultado de la investigación histórica sobre la producción de vino en la calle de las Cuevas de Haro. La primera bodega documentada en esta calle es de 1797. Antes el vino se hacía en las casas del centro de Haro, dentro del recinto de las murallas. La expansión a esta calle de los arrabales, entonces extramuros, coincidió con el crecimiento de la producción vitivinícola del siglo XIX.

En la primera descripción completa de la calle (1864) hay registradas 27 cuevas, en plena época de esplendor, cuando en la calle de las Cuevas se producía un tercio del vino de Haro (1870-1876).

Con la llegada del ferrocarril (1863) y la creación del Barrio de la Estación (1864-1894), la calle de las Cuevas siguió siendo un importante centro de producción y venta de vino. Así consta en el registro fiscal de Haro (1894) y en las exposiciones de París (1867), Londres (1874) y Madrid (1877).

Incluso a la Exposición de Haro (1884) asisten juntos los bodegueros de la calle de las Cuevas y del Barrio de la Estación, demostrando la coexistencia de los dos barrios de bodegas.

La calle de las Cuevas alberga actualmente un patrimonio histórico, social y económico que ha sido olvidado y silenciado. Esta investigación aporta datos para ampliar el relato de la historia del vino de Haro. Por eso ‘El vino antes del tren’.

SOBRE EL AUTOR

Luis Vicente Elías Pastor nace en Logroño en 1949, estudia filosofía en la Universidad de Navarra, realiza la Maîtrise de Ethnologie en la Universidad de Burdeos y el doctorado en Antropología en la Universidad de Barcelona.

Es especialista en cultura tradicional, con su investigación alrededor de dos temas: la trashumancia del ganado y la cultura de la vid y el vino. Desde su primera obra de 1978, Arquitectura popular de La Rioja, hasta sus recientes publicaciones sobre paisaje del viñedo, más de cincuenta libros han plasmado el resultado de sus investigaciones.

Entre su actividad laboral, destaca la dirección de la Fundación Caja Rioja, su trabajo en Bodegas R. López de Heredia – Viña Tondonia, o la realización del Museo del Vino de Morales de Toro (Zamora).

En la actualidad trabaja sobre temas relacionados con el patrimonio cultural del vino. Su Atlas del cultivo tradicional del viñedo y de sus paisajes singulares es una referencia para el estudio de la viticultura tradicional española.

En 2022 recibió el premio Enosofía otorgado por la Asociación Española de Museos del Vino.