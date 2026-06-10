El Festival de Órganos de La Rioja recorrerá cinco municipios este verano y reforzará la formación especializada en Briones

El ciclo ofrecerá cinco conciertos gratuitos en Igea, Aldeanueva de Ebro, Casalarreina, Ezcaray y Briones, además de un programa formativo especializado que reunirá a alumnado y expertos en torno al órgano histórico riojano.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado una nueva edición del Festival de Órganos de La Rioja (FOR), una propuesta cultural y patrimonial que volverá a reunir durante los meses de junio y julio a destacados intérpretes nacionales e internacionales en torno a algunos de los órganos históricos más singulares de la región. El programa se completará con la celebración del XVIII Curso Internacional de Interpretación de Música para Órgano de Briones, consolidado como una de las principales citas formativas especializadas en este ámbito.

Durante la presentación, Iturriaga ha destacado que el Festival de Órganos de La Rioja es una de las programaciones culturales propias más consolidadas del verano riojano y permite acercar a la ciudadanía “un auténtico tesoro musical y patrimonial” a través de conciertos de primer nivel celebrados en torno a algunos de los órganos históricos más importantes de la comunidad. Asimismo, ha subrayado que esta iniciativa constituye un ejemplo de la conexión entre cultura, patrimonio y territorio, al llevar propuestas artísticas de calidad a distintos municipios riojanos.

El director general de Cultura también ha incidido en la importancia de seguir difundiendo el patrimonio organístico riojano y ha animado a los ciudadanos a descubrir estos instrumentos históricos “a través de la mejor música y de intérpretes de referencia nacional e internacional”.

Cinco conciertos gratuitos en torno al patrimonio organístico riojano

El ciclo incluirá cinco conciertos gratuitos con entrada libre hasta completar aforo, que se celebrarán entre el 21 de junio y el 26 de julio en las localidades de Igea, Aldeanueva de Ebro, Casalarreina, Ezcaray y Briones, todos ellos en iglesias que conservan órganos históricos de gran relevancia. Cada recital tendrá una duración aproximada de una hora y ofrecerá repertorios diversos vinculados principalmente a la tradición organística europea e ibérica.

El festival arrancará el 21 de junio, a las 20:30 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Igea con el concierto del organista gallego Carlos J. Fernández Bollo, reconocido recientemente con el Primer Premio y el Premio ‘Montserrat Torrent’ en el Concurso de Órgano Francisco Salinas de Burgos.

La programación continuará el 28 de junio, también a las 20:30 horas, en Aldeanueva de Ebro con Pablo Márquez Caraballo, organista de la Catedral de Valencia y especialista en la obra de Juan Bautista Cabanilles, que ofrecerá el programa ‘Los ocho tonos de Cabanilles’.

El 5 de julio, a las 20:30 horas, la iglesia de San Martín de Casalarreina acogerá el recital del dúo formado por el organista Víctor Baena y la violinista Lisette Carlebur, intérpretes con una destacada trayectoria internacional y una amplia experiencia en la interpretación historicista.

Posteriormente, el 19 de julio, a las 20:30 horas, la organista y clavecinista Sara Johnson Huidobro actuará en la iglesia de Santa María la Mayor de Ezcaray con un programa centrado en el arte de la variación en el Barroco europeo.

El festival concluirá el 26 de julio, a las 20:00 horas, en Briones con el concierto del organista e investigador Jesús Gonzalo López, una de las grandes referencias del órgano ibérico, que ofrecerá el recital ‘Tañer con corazón. In memoriam del insigne musicólogo Pedro Calahorra’.

La recuperación de órganos históricos amplía el patrimonio musical riojano

Durante la presentación, Iturriaga ha puesto de relieve la estrecha relación existente entre el Festival de Órganos de La Rioja y las actuaciones de recuperación patrimonial que impulsa el Gobierno regional. En este sentido, ha recordado que actualmente se está desarrollando una primera fase de restauración del órgano de la iglesia parroquial de Valgañón, dotada con una inversión de 60.000 euros, así como la segunda fase de recuperación del órgano de la iglesia de El Salvador de Ollauri, con otros 40.000 euros de inversión.

Asimismo, ha destacado la reciente restauración del órgano de la iglesia imperial de Santiago el Real de Logroño, una actuación que ha permitido recuperar plenamente este instrumento histórico para su disfrute cultural y musical. “Estamos recuperando, restaurando y poniendo en valor órganos históricos de distintos puntos de La Rioja para que vuelvan a formar parte activa de nuestra vida cultural”, ha señalado Iturriaga, quien ha añadido que el festival permite mostrar a la ciudadanía “el esplendor de estos instrumentos y el extraordinario patrimonio musical que atesora nuestra comunidad”.

Formación especializada y actividades culturales en Briones

Coincidiendo con el cierre del festival, Briones volverá a convertirse en sede del XVIII Curso Internacional de Interpretación de Música para Órgano, que se celebrará del 26 al 31 de julio bajo la dirección de Rubén Pérez Iracheta y con Jesús Gonzalo López como profesor principal.

El curso, dirigido a intérpretes y estudiantes de órgano, mantiene su apuesta por una formación especializada, práctica e individualizada, adaptada al nivel y necesidades de cada participante. La organización ofertará 15 plazas para alumnos activos, además de un número limitado de plazas para oyentes. Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas, en la parroquia de la Asunción de Briones, la ermita del Cristo y las instalaciones de la Casa de Cultura de la localidad.

La programación incluirá, además de las sesiones formativas, distintas actividades culturales y divulgativas abiertas al alumnado. El domingo 26 de julio tendrá lugar la apertura oficial y recepción de participantes, junto al concierto inaugural de Jesús Gonzalo López en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Briones. El martes 28 de julio, Rubén Pérez Iracheta ofrecerá la conferencia ‘La organería española’, mientras que el miércoles 29 de julio se celebrará una excursión y aula didáctica itinerante.

Asimismo, el jueves 30 de julio tendrá lugar una misa con música de órgano en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Briones y, finalmente, el viernes 31 de julio el curso concluirá con un concierto protagonizado por los alumnos participantes, seguido de la clausura y entrega de diplomas.

Bajo el lema ‘Tañer con corazón’, esta edición rendirá homenaje al musicólogo Pedro Calahorra y volverá a profundizar en el conocimiento, interpretación y difusión del repertorio organístico español e ibérico.

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción mediante el envío de la ficha correspondiente por correo electrónico a tallerdiocesano@hotmail.com; por fax, en el número 941 342 635; o por correo postal dirigido al Curso Briones 2026, Taller Diocesano de Organería, Avenida Juan Carlos I, número 39, Ex-Convento de San Francisco, 26250 Santo Domingo de la Calzada.

El importe de la matrícula será de 90 euros y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta una semana antes del inicio del curso, salvo que se complete previamente el número de plazas disponibles.