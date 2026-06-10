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Corte de un carril en la AP-68 por avería de un camión

Corte de un carril en la AP-68 por avería de un camión

Por Radio Haro
10 junio, 2026
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El Puesto de Control de la AP-68 informa SOS RIOJA 112 de un corte de carretera con afección al carril izquierdo de la AP-68, en el p.k. 79.500, sentido Bilbao, del término municipal de Haro.

Un camión se encuentra averiado por problemas en el motor afectando a la circulación. Se encuentra señalizado.

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