El Instituto de Estudios Riojanos cumple 80 años y muestra su historia en una exposición que puede visitarse en Santo Domingo de la Calzada

“Los tesoros del IER” permanecerá abierta hasta el 30 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el gerente del Instituto de Estudios Riojanos, Óscar Robres, han presentado la exposición “Los tesoros del IER”, una muestra que puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada hasta el 30 de mayo, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Se trata de una exposición producida y organizada por el Instituto de Estudios Riojanos, principal centro de referencia para quienes investigan sobre historia, cultura, folclore, patrimonio, ciencia o música de esta comunidad autónoma. Este organismo, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, también fomenta la divulgación a través de conferencias o publicaciones periódicas y apoya la labor de los investigadores.

‘Los Tesoros del IER’ incluye paneles informativos, documentos y libros entre la Alta Edad Media y el siglo XX. La exposición abunda en la importancia monacal, religiosa y política de La Rioja desde el siglo X; su situación en el Camino de Santiago; la política, la economía, las leyes, los privilegios o los conflictos durante los últimos once siglos; la indeleble huella del Renacimiento; personajes y acontecimientos que cincelaron la Edad Moderna; la importancia del siglo XIX, Siglo de Oro de La Rioja en política, ciencia y cultura; sin olvidar el devenir de la provincia en el siglo XX.

La exposición, que se colgó en Logroño en el año 2025, llega a Santo Domingo de la Calzada cuando la entidad celebra su 80 aniversario, ya que fue fundada por un grupo de intelectuales riojanos en la primavera de 1946. Hoy la sede del IER se encuentra en el Palacio de los Chapiteles (calle Portales), uno de los edificios más emblemáticos de Logroño, que cuenta con más de 500 años de historia.

La biblioteca del Instituto es, quizás, el espacio que más le vincula con la sociedad, gracias al servicio que desde aquí se presta. En ella no solo se lleva a cabo una rigurosa labor de adquisición, catalogación y estudio de sus fondos y legados, sino que, además, se ofrecen unos excelentes fondos bibliográficos y documentales para todo el que quiera conocer e investigar cualquier aspecto de la cultura riojana. El acceso a internet, la consulta en sala, la digitalización de documentos, el préstamo de obras y el asesoramiento profesional completan este panorama.

El IER custodia 44.673 títulos, de los que 18.459 pertenecen al fondo antiguo. La colección incluye cartas medievales, ejecutorias de hidalguía, libros únicos, prensa ilustrada, objetos personales, fotografías antiguas y un fondo fotográfico de 250000 imágenes… un patrimonio documental excepcional que emociona por su belleza y riqueza.

Además, sus profesionales trabajan en la adquisición de fondos antiguos riojanos; cada año incrementan entre 800 y 1.200 documentos y 300 al fondo moderno. Su biblioteca custodia también valiosos legados de destacados riojanos.

Piezas expuestas

Un espacio se centra en colecciones muy particulares del IER, como es la colección de fotografía y la de música, con piezas de gran valor artístico o emocional como las fotografías de Alberto Muro o de la Compañía de Teatro de Gregorio Martínez Sierra o el primer intento de ópera española, de Joaquín Espín y Guillén.

Hay espacio también para hablar sobre Espartero con diferentes piezas como Memorial que unos operarios de Barcelona dirigen al excelentísimo señor don Baldomero Espartero. Barcelona, Bosch y Compañía; un grabado de Acción dada por Espartero cerca de Zornoza (Vizcaya) en 1834; una purera o pitillera en cuero con el rostro esmaltado del General Espartero y un grabado del entierro del General Espartero en Logroño.

También la muestra dedica su lugar a Sagasta con piezas como postales, litografías, fotografías y los apuntes de matemáticas de Sagasta. Un documento que nos lleva a las aulas del Madrid de 1844, cuando el joven Práxedes se preparaba para ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Es un libro de apuntes de matemáticas, manuscritos por el propio Sagasta en 1844 cuando cursaba estudios en el Colegio Preparatorio Masarnau en Madrid.

Un retrato de varios personajes ilustres en Caldetas, entre ellos Práxedes Mateo Sagasta y Josep Griera i Dulcet (11 de noviembre de 1870), y diferentes caricaturas.

Uno de los elementos más destacados de la muestra es la cuidada propuesta gráfica, que acompaña y contextualiza cada vitrina. Los paneles han sido ilustrados con imágenes procedentes de libros, grabados, fotografías y planos de los fondos del IER, aportan matices visuales que enriquecen el discurso expositivo. Gracias al diseño se crea un espacio sorprendente que pretende atrapar al visitante mediante una inmersión fascinante al IER y sus tesoros.

Respecto a los paneles, abordan desde manuscritos históricos riojanos, cartas ejecutorias de hidalguía, fragmento de Biblia del Monasterio de San Martín de Albelda, hasta historias sobre Sagasta, Marqués de la Ensenada y Espartero.