El SERIS adapta las fachadas del Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada para evitar la colisión de aves contra la superficie acristalada

La actuación, realizada en coordinación con Medio Natural, mejora la integración ambiental del edificio y refuerza el compromiso del sistema sanitario riojano con la sostenibilidad.

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha instalado 203 metros cuadrados de punteado vinílico en la estructura acristalada del Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada con el objetivo de evitar que las aves colisionen contra las fachadas del edificio.

La actuación responde a un problema detectado desde la apertura del centro, ya que los cristales resultaban poco visibles para los pájaros, que no modificaban la trayectoria de vuelo al aproximarse al inmueble. Esta situación había motivado denuncias por posibles afecciones a la fauna silvestre.

Para resolver esta circunstancia, el SERIS ha desarrollado una solución técnica específica en coordinación con la Dirección General de Medio Natural, siguiendo criterios de conservación de la biodiversidad y protección de la fauna.

La intervención ha consistido en la colocación de un tratamiento disuasorio mediante punteado vinílico sobre los paramentos acristalados de las fachadas norte y oeste del edificio. La inversión realizada asciende a 8.881 euros.

Mejora continua de las infraestructuras sanitarias

Esta actuación se enmarca en la estrategia de mejora y modernización de las infraestructuras sanitarias impulsada por el Gobierno de La Rioja, que está realizando importantes inversiones tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria para ofrecer espacios más accesibles, eficientes y adaptados a las necesidades de profesionales y pacientes.

En este contexto, el SERIS continúa desarrollando actuaciones de mejora en centros de salud y consultorios de toda la comunidad, combinando la renovación de instalaciones con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al entorno.

Además de mejorar la seguridad de las aves, esta intervención permite avanzar en la integración ambiental de los edificios sanitarios y refuerza el compromiso del sistema público de salud con la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.