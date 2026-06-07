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Se quema una caseta de aperos en Haro

Se quema una caseta de aperos en Haro

Por Radio Haro
7 junio, 2026
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Comunica un particular a SOS Rioja el incendio de una caseta de aperos en el camino de Arrauri de Haro. Se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Policía Local y Guardia Civil. No se han originado desgracias personales, el incendio ha calcinado la mencionada edificación en su totalidad.

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