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César Blanco se proclama campeón en la primera fase de la Copa Presidente de Mini Rifle en Gijón y el Club de Tiro en su XXII aniversario reconoce el trabajo de Rubén Díaz

César Blanco se proclama campeón en la primera fase de la Copa Presidente de Mini Rifle en Gijón y el Club de Tiro en su XXII aniversario reconoce el trabajo de Rubén Díaz

Por Radio Haro
11 mayo, 2026
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El Club de Tiro Rioja Alta ha tenido dos citas destacadas.

La primera, de carácter social, con motivo del día del club; entre los actos celebrados en un local privado, se presentó a los asistentes una exposición fotográfica que recuerda los 22 años de historia de la entidad, seguido de una comida de hermandad y posteriormente entrega de reconocimientos a los mejores deportistas del año 2025. También se realizó la entrega del pin de plata del club a Rubén Díaz Cantabrana, por su gran trabajo en el apoyo a las competiciones y otras actividades de interés.

En lo deportivo, César Blanco, participaba en la primera fase de la Copa Presidente de Mini Rifle celebrada en el club Ensidesa Gijón, donde se proclamó campeón.

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Etiquetasclub de tiro
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