El Consejo de alcaldes del PSOE trabaja en compartir experiencias para mejorar la vida de la ciudadanía

El Consejo de alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas del PSOE de La Rioja ha mantenido una reunión de trabajo. Este órgano, que se constituyó en octubre de 2025, es un espacio de debate para compartir experiencias, necesidades y buscar sinergias desde el ámbito local. En definitiva, se trata de trabajar en objetivos comunes y, sobre todo, de mejorar la vida de la ciudadanía.

La presidenta de la Junta de Gobierno de este Consejo, y alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, ha asegurado que el PSOE es un partido “municipalista y que, por eso, con este órgano pretendemos profundizar en aquellas cuestiones que afecta al día a día de los consistorios”. Herce ha afirmado que con este organismo “estamos compartiendo e impulsando experiencias que los socialistas desarrollamos en los ayuntamientos donde gobernamos y que tienen como eje común mejorar la vida de las vecinas y vecinos”.

El Consejo de alcaldes y concejales cuenta con un gabinete técnico compuesto por una veintena de profesionales de diversos ámbitos para asesoramiento sobre distintos asuntos. Este gabinete ha tramitado 15 consultas relacionadas con asuntos como la mala praxis en la contratación, falta de transparencia o inacción en los ayuntamientos del PP y consultas jurídicas o relacionadas con el medioambiente.

Por su parte, el Secretario General del PSOE ha señalado que este tipo de órganos “son muy importantes, no solo para asesorar a los municipios, también para trabajar en la planificación”. Javier García ha destacado que los ayuntamientos “son las entidades más cercanas a la ciudadanía y que el ámbito municipal es crucial en la búsqueda de soluciones y el desarrollo de políticas que mejoren la vida de la ciudadanía”.

García ha animado a alcaldes y alcaldesas y a los concejales y concejalas del PSOE de La Rioja “a seguir presentado propuestas que contribuyan a mejorar los entornos rurales”. Vosotros y vosotras, les ha dicho García, “sois los ojos y los oídos del Partido Socialista en el territorio”. Allí donde gobernamos “vamos a seguir construyendo municipios mejores, y allí donde estamos en la oposición no dejaremos de presentar propuestas porque somos alternativa y una formación con una clara voluntad de gobierno”.

La Junta de Gobierno del Consejo de alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas está presidida por Rosa Herce, que está acompañada en la Junta por Gonzalo Abajo, portavoz socialista en el ayuntamiento de Ezcaray, Beatriz Salas, portavoz en el ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Nicolás Pérez, alcalde de Rodezno, y Yolanda Tarragona, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Alfaro.