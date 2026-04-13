Chema Ortega, subcampeón senior en la modalidad de pistola producción

Desde el Club de Tiro Rioja Alta señalan que «las buenas expectativas del inicio de temporada no se han repetido en esta prueba donde los dos equipos formados por un total de ocho competidores del club solo han conseguido el éxito individual siempre meritorio de Chema Ortega, que se ha clasificado subcampeón en categoría senior en la modalidad de pistola producción.

Ejercicios diseñados para ser realizados de forma muy rápida y donde cualquier penalización se pagaba cara.

El próximo mes, en As pontes, La Coruña, se tratará de volver a recuperar los éxitos para nuestros equipos y para el deporte riojano».