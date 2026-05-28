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AUDIO | El PSOE de Haro pregunta en pleno por la crisis que vive el Cossío y la alcaldesa asegura que «no hay ninguna decisión adoptada»

AUDIO | El PSOE de Haro pregunta en pleno por la crisis que vive el Cossío y la alcaldesa asegura que «no hay ninguna decisión adoptada»

Por Radio Haro
28 mayo, 2026
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En el último pleno municipal, el PSOE preguntó al PP de Haro «si comparte las medidas planteadas por el Gobierno de La Rioja para el IES Manuel Bartolomé Cossío», por su falta de espacio, como la conversión de la biblioteca del Centro o el aumento de ratios.

La respuesta llegó por parte de la alcaldesa: «no hay ninguna decisión adoptada». Según Guadalupe Fernández, al parecer, todo se debe a una «mala convivencia» entre la dirección del Cossío y la de la Escuela Oficial de Idiomas, Centro este último, que cede aulas al IES y que, de cara al próximo año, todavía no se han pronunciado al respecto. Además, desde el Cossío se plantea crear un nuevo programa para seis alumnos y, ante la falta de espacio, o se habilita o tienen que suprimir alguno. la alcaldesa también señaló que el elevado número de alumnos que ahora tiene el IES se verá aliviado los próximos años al descender los niños que actualmente cursan estudios en los distintos colegios.

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1 comment

  1. Susi Pote 28 mayo, 2026 at 10:15

    Igual no tenían que haber tirado el edificio de la antigua guardería.

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