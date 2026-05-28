Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
La Sala de Armas de Haro anuncia una jornada de puertas abiertas

La Sala de Armas de Haro anuncia una jornada de puertas abiertas

Por Radio Haro
28 mayo, 2026
12
0

Será el próximo lunes en la sala de esgrima. La idea es que cualquier niño a partir de 5 años pueda pasar un rato divertido y probar este deporte. No es necesario material y es gratuito. Solo es necesario avisar previamente. Teléfono de contacto 677207120.

Compartir:
Etiquetasharosala de armas
Noticia anterior

Licitada la mejora de la red de ...

Siguiente noticia

Amigos de la Tierra La Rioja denuncia ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible