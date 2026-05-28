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El pleno de Haro adjudica la gestión de las instalaciones deportivas a NEO

El pleno de Haro adjudica la gestión de las instalaciones deportivas a NEO

Por Radio Haro
28 mayo, 2026
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Piscinas Climatizadas

El pleno del Ayuntamiento de Haro ha adjudicado, con la abstención del PSOE y de la edil no adscrita, el servicio de la gestión de las instalaciones deportivas de El Ferial y El Mazo a la empresa NEO Instalaciones Deportivas.

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