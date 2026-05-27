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Un herido por la colisión de un turismo y un patinete en Haro

Un herido por la colisión de un turismo y un patinete en Haro

Por Radio Haro
27 mayo, 2026
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Centro de Salud de Haro

Varios particulares alertan de la colisión entre un turismo y un patinete en el Camino de la Alméndora, número 27, de Haro. Un hombre de 58 años ha sido trasladado al Centro de Salud de Haro.

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