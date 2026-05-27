El Gobierno de La Rioja adjudica las obras de la nueva rotonda de acceso a Ochánduri

Esta infraestructura, que sustituirá a la actual intersección en ‘T’, supondrá una mejora de la fluidez del tráfico y de la seguridad vial, y será ejecutada por la empresa Orizon Constructora y Medioambiente S.L.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha adjudicado hoy, día 27, las obras del proyecto de mejora de la seguridad vial en la intersección de la carretera LR-201 en su acceso a Ochánduri, a la empresa Orizon Constructora y Medioambiente, por un importe total de 298.667,78 euros. El Ejecutivo regional reafirma con esta inversión su compromiso con el refuerzo de la seguridad vial y de la conectividad en todo el territorio.

La actuación principal consiste en la sustitución de la actual intersección en ‘T’ por una nueva glorieta de 25 metros de radio, una solución diseñada para regular de forma más eficaz la velocidad de circulación y facilitar las maniobras de giro que, debido a la disposición actual, presentan riesgos para los conductores.

La nueva glorieta, cuya longitud rondará los 157 metros, se ubicará en el cruce de las carreteras LR-201 y LR-407 y contará con dos carriles de circulación de 5 metros de anchura para garantizar la fluidez del tráfico, así como arcenes de 1 metro.

De forma complementaria, el proyecto contempla la renovación integral del pavimento en un tramo de aproximadamente 320 metros de la vía principal, corrigiendo el deterioro del asfalto existente para ofrecer una superficie de rodadura más segura y confortable para los usuarios.

Además de la obra civil, se llevará a cabo una completa actualización de la señalización tanto horizontal como vertical, empleando materiales reflectantes para mejorar la visibilidad nocturna, así como la instalación de nuevas barreras de seguridad para protección de los vehículos.

Los trabajos también incluyen la reubicación de servicios de telefonía afectados y la ornamentación del interior de la rotonda con piedras, cipreses y almendros, siguiendo un diseño de bajo mantenimiento que no requiere riegos automáticos.

El plazo estimado para la ejecución total de estas mejoras es de cuatro meses. Con esta acción, se busca proporcionar una infraestructura moderna y funcional que garantice una movilidad mucho más segura para los vecinos y el tráfico de paso, minimizando al mismo tiempo el impacto ambiental en el entorno del valle del río Tirón.