Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Los bomberos sofocan el incendio de un extractor de un horno en un restaurante de Ezcaray

Los bomberos sofocan el incendio de un extractor de un horno en un restaurante de Ezcaray

Por Radio Haro
26 mayo, 2026
26
0
Bomberos

Una persona informa a SOS Rioja de que hay un incendio en un restaurante de la calle Carnicerías de Ezcaray. Tras la actuación, bomberos indican que se ha quemado la grasa que estaba en el extractor de un horno de brasas. No se han producido daños personales.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Se incendia el porche de una vivienda ...

Siguiente noticia

El IES Rey Don García de Nájera ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible