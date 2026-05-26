El IES Rey Don García de Nájera celebra una jornada de puertas abiertas para presentar su oferta de Formación Profesional

El próximo 28 de mayo a las 18:00 horas, el IES Rey Don García de Nájera abrirá sus puertas a estudiantes, familias y personas interesadas en conocer de primera mano su oferta educativa de Formación Profesional.

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir las distintas familias profesionales y ciclos formativos que ofrece el centro, así como resolver dudas sobre salidas laborales, acceso a los estudios y oportunidades de futuro en sectores con alta demanda profesional.

La oferta formativa incluye ciclos de las familias profesionales de Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Madera, Mueble y Corcho, y Energía y Agua.

Entre los ciclos ofertados destacan:

• Grado Básico de Servicios Administrativos

• Grado Medio de Gestión Administrativa

• Grado Superior de Administración y Finanzas

• Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas

• Grado Básico de Carpintería y Mueble

• Grado Medio de Carpintería y Mueble

• Grado Superior de Energías Renovables

• Curso de Especialización de Auditoría Energética

Con el lema “Conviértete en el profesional que las empresas necesitan”, el centro apuesta por una formación práctica, orientada al empleo y adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral.

La jornada permitirá además visitar las instalaciones, conocer al profesorado y acercarse al trabajo que realizan los alumnos en cada especialidad.

El IES Rey Don García de Nájera invita a toda la comunidad educativa y a las personas interesadas en la Formación Profesional a participar en este encuentro informativo.