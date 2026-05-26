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El IES Rey Don García de Nájera celebra una jornada de puertas abiertas para presentar su oferta de Formación Profesional

El IES Rey Don García de Nájera celebra una jornada de puertas abiertas para presentar su oferta de Formación Profesional

Por Radio Haro
26 mayo, 2026
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El próximo 28 de mayo a las 18:00 horas, el IES Rey Don García de Nájera abrirá sus puertas a estudiantes, familias y personas interesadas en conocer de primera mano su oferta educativa de Formación Profesional.

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir las distintas familias profesionales y ciclos formativos que ofrece el centro, así como resolver dudas sobre salidas laborales, acceso a los estudios y oportunidades de futuro en sectores con alta demanda profesional.
La oferta formativa incluye ciclos de las familias profesionales de Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Madera, Mueble y Corcho, y Energía y Agua.

Entre los ciclos ofertados destacan:
• Grado Básico de Servicios Administrativos
• Grado Medio de Gestión Administrativa
• Grado Superior de Administración y Finanzas
• Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas
• Grado Básico de Carpintería y Mueble
• Grado Medio de Carpintería y Mueble
• Grado Superior de Energías Renovables
• Curso de Especialización de Auditoría Energética

Con el lema “Conviértete en el profesional que las empresas necesitan”, el centro apuesta por una formación práctica, orientada al empleo y adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral.

La jornada permitirá además visitar las instalaciones, conocer al profesorado y acercarse al trabajo que realizan los alumnos en cada especialidad.

El IES Rey Don García de Nájera invita a toda la comunidad educativa y a las personas interesadas en la Formación Profesional a participar en este encuentro informativo.

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