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Sajazarra acoge la tercera jornada de hermanamiento de Los Pueblos más Bonitos de España en La Rioja

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Por Radio Haro
23 mayo, 2026
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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado en los actos organizados.

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