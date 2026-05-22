El proyecto “Protagonistas Mujer y Territorio” cierra su primer año reforzando el trabajo en red y la participación de las mujeres en La Rioja Alta

Más de 250 mujeres han participado hasta el momento en el proyecto que persigue la dinamización del territorio desde el análisis de la aportación de la mujer.

El Auditorium del edificio María Díaz, del Instituto Manuel Bartolomé Cossío de Haro, ha acogido la jornada de cierre de la primera anualidad del proyecto “Protagonistas Mujer y Territorio”, una iniciativa centrada en el papel de las mujeres en la cohesión social, el desarrollo territorial y el futuro del medio rural.

La sesión ha servido para compartir parte del trabajo realizado durante estos primeros meses, en los que el proyecto ha puesto el foco en la escucha, el diagnóstico y la generación de espacios de participación en Rioja Alta. Hasta la fecha, se han desarrollado seis actividades abiertas con cerca de 200 participantes, además de encuentros y reuniones con asociaciones, entidades y agentes vinculados al territorio. A ello se han sumado entrevistas y grupos de discusión en los que ya han participado más de 50 mujeres, así como una sesión formativa específica.

Durante la jornada se ha destacado que esta primera fase ha permitido avanzar en el análisis de la situación de las mujeres en la comarca, detectar necesidades y oportunidades, identificar buenas prácticas y comenzar a definir perfiles vinculados a futuras acciones de mentoría y acompañamiento.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo de Sara Anés, arquitecta, docente, divulgadora y programadora del LAAAB (Laboratorio de Aragón Abierto), que ha centrado su intervención en el concepto de innovación territorial. Su exposición ha abordado cómo los procesos participativos, las redes locales y la implicación de las comunidades contribuyen a generar dinámicas capaces de afrontar retos y abrir nuevas oportunidades en los territorios rurales. En este contexto, ha prestado especial atención al papel que desempeñan las mujeres como agentes activos en los procesos de transformación territorial.

El programa también ha incluido una mesa redonda con la participación de los responsables de las entidades impulsoras del proyecto: Marimar Fernández, de ADRA; Guadalupe Fernández, alcaldesa de Haro y Sergio Andrés Cabello, sociólogo e investigador de la Universidad de La Rioja.

Asimismo, varias mujeres de diferentes municipios de La Rioja Alta han intervenido en el acto con reflexiones, experiencias y trayectorias personales ligadas al territorio desde perspectivas diversas.

La clausura ha corrido a cargo de Ana de los Ángeles Marín Andréu, directora general de Políticas contra la Despoblación de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

Además del balance realizado, durante el encuentro también se han señalado los próximos pasos de la iniciativa, centrados en continuar las acciones de dinamización y participación, diseñar nuevas propuestas formativas a partir del diagnóstico realizado y avanzar en iniciativas relacionadas con el asociacionismo y la generación de actividades productivas vinculadas al medio rural.