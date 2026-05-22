La Guardia Civil activa el dispositivo de seguridad para el evento “Valvanera 2026”

Patrullas de seguridad ciudadana y apoyo tecnológico garantizarán la seguridad de los participantes, así como la fluidez del tráfico y la correcta circulación por carreteras, cruces y caminos. Se recomienda a todos los inscritos descargar la aplicación móvil “AlertCops”, una herramienta oficial que ofrece múltiples servicios de seguridad en tiempo real, como guardia publico.

La Guardia Civil en La Rioja ha activado el dispositivo especial de seguridad con motivo del evento “Valvanera 2026”, que se celebrará desde las 19:30 horas del sábado 23 de mayo hasta la madrugada del domingo 24.

El objetivo de este despliegue es garantizar la protección de los participantes, velar por la seguridad ciudadana y asegurar la fluidez del tráfico y la correcta circulación por carreteras, cruces y caminos. Todo ello con el fin de que el evento se desarrolle con las máximas garantías de seguridad.

El dispositivo contará con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, Seprona, unidades de investigación y medios tecnológicos avanzados que permitirán una vigilancia del recorrido.

Seguridad en tu móvil: app @AlertCops

La Guardia Civil recomienda a todos los participantes descargar la aplicación móvil “AlertCops”, una herramienta oficial que ofrece múltiples servicios de seguridad en tiempo real, desde alertas de emergencia hasta asistencia inmediata.

Una de sus funcionalidades destacadas es “Alerta Geo”, que estará activa desde el 23 de mayo. Este servicio, basado en tecnología de geolocalización, permite enviar notificaciones específicas sobre posibles incidencias durante el recorrido, como cierres de caminos, cambios meteorológicos o cualquier situación imprevista.

Otra función útil disponible durante el evento será “Guardia Público”, que permite compartir tu ubicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En caso de emergencia, esta opción facilita una respuesta más rápida y eficaz por parte de los centros de atención policial. Esta función estará disponible desde el 23 de mayo hasta la finalización del evento el día 24.

Además, los usuarios pueden activar la opción “Guardián Privado”, que permite compartir la ubicación en tiempo real con hasta cinco personas de confianza (familiares o amigos), para que puedan conocer en todo momento dónde te encuentras durante la caminata.

La app también permite enviar alertas de forma discreta y realizar llamadas de emergencia con solo pulsar un botón, añadiendo así una capa adicional de protección para todos los participantes.