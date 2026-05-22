La Catedral de Santo Domingo ofrece una programación musical con el concierto de la Orquesta y Coro de RTVE como plato fuerte

La Catedral de Santo Domingo de la Calzada, junto a la Asociación Cultural Damián Forment, ha organizado un programa musical para los próximos meses que se concentra en una oferta “de gran calidad, para todos los públicos, inclusiva y atenta a las distintas tendencias que actualmente se mueven en el panorama musical de la región”, tal y como ha explicado el abad de la Catedral, Francisco José Suárez.

Suárez ha señalado que “hemos hecho un gran esfuerzo para dar un salto de calidad y ofrecer un cartel atractivo que permita al público disfrutar de los conciertos en dos lugares de gran valor patrimonial, como son la Catedral y el Convento de San Francisco”. “Queremos animar al público, tanto de la localidad como de fuera de Santo Domingo de la Calzada, para que acudan a los conciertos programados porque estamos convencidos de que van a disfrutar de una experiencia extraordinaria”.

Ciclo de coros infantiles y juveniles

La programación arrancará con un ciclo de cinco recitales protagonizados por coros infantiles y juveniles. El primero tendrá lugar el sábado 23 de mayo, con Chiquifolk. Al día siguiente, domingo 24, será el turno de Bandaluse Big Band y Artistas de la Pista, el grupo de Down Rioja “que viene de actuar en el Monasterio de Cañas el pasado día 9 con un gran éxito de público y que va a contagiar de su alegría y buen hacer a todos los que asistan al concierto”.

El 30 de mayo de mayo actuarán los jóvenes componentes de En Kanto Vocal; el 6 de junio cantarán los integrantes del Coro Cuchuflete, y el 20 de junio subirán al escenario los jóvenes de Piccolo y Saxo. Los conciertos de este primer ciclo se celebrarán en el Convento de San Francisco, a las 18.00 horas, y las entradas tendrán un precio de cinco euros (precio habitual de la entrada para visitar el monumento). El único que cambiará de hora será el de En Kanto Vocal, que comenzará a las 21.00 horas, con el mismo precio.

Conciertos de la Orquesta y Coro de RTVE

El plato fuerte de la programación llegará a finales de junio con dos conciertos muy especiales. El primero de ellos tendrá lugar el día 26 y será protagonizado por los integrantes de la Orquesta y el Coro de Radio Televisión Española, que interpretarán el ‘Programa Vivaldi: de la Tierra al Cielo’. Será a las 20.00 horas, en el Convento de San Francisco, y las entradas tendrán un precio de 20 euros.

Dos días después, el 28 de junio, a las 21.00 horas, en la Catedral, actuará el grupo de Cámara de RTVE, que ofrecerá el recital ‘Una tarde de domingo en Leipzig’. En este caso, el precio será de cinco euros. Cabe recordar que el pasado año se conmemoró el 75º aniversario del Coro y el 60º aniversario de la Orquesta de RTVE.

Ciclo de misas regionales

La programación se reanudará con un ciclo de cinco misas regionales que tendrán lugar en la Catedral, a las 20.00 horas, los días 4, 11, 18 y 25 de julio y 5 de septiembre y serán por este orden: misa navarra, misa rociera, misa aragonesa, misa riojana y misa vasca. En todos los casos el acceso será gratuito. El mes de agosto contará, además, con un concierto de arpa y piano que tendrá lugar el día 8, a las 21.00 horas, en la Catedral, y el precio será de cinco euros.

En todos los casos las personas interesadas en solicitar entradas pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico: entradas@catedralsantodomingo.org o adquirirlas de forma presencial desde treinta minutos antes del inicio de cada concierto. El ciclo de conciertos cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.