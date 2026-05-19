Autorizada la inversión de 409.803 euros para garantizar la continuidad del centro de día para mayores dependientes de Castañares de Rioja

Este recurso dispone de 20 plazas públicas concertadas y, además de ofrecer atención integral a los usuarios durante el periodo diurno, permite proporcionar apoyo a sus familias y cuidadores.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales una inversión global de 409.803,26 euros para garantizar la continuidad del centro de día autónomo para personas mayores dependientes de Castañares de Rioja. En concreto, el contrato administrativo se prorrogará entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Este recurso dispone de 20 plazas públicas concertadas y permite ofrecer atención integral durante el periodo diurno a personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de mantener o mejorar su autonomía personal, al tiempo que se proporciona apoyo a sus familias y cuidadores. La inversión autorizada se distribuye en dos anualidades: 234.783,12 euros en 2026 y 175.020,14 euros en 2027, IVA incluido.

Con esta autorización, el Ejecutivo regional garantiza la continuidad de un recurso esencial dentro del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, que facilita una atención especializada a las personas mayores dependientes en su entorno más próximo, favoreciendo su permanencia en su comunidad y evitando desplazamientos innecesarios.

La continuidad de este servicio se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja de consolidar y reforzar la red pública de atención diurna a las personas mayores dependientes, ampliando recursos de proximidad y adaptando la oferta asistencial al incremento de la demanda derivado del progresivo envejecimiento de la población.

Nuevos centros de Arnedo y Calahorra

En esta línea, durante la presente legislatura se ha impulsado la ampliación de plazas públicas de atención diurna con la puesta en marcha de nuevos recursos como los recién inaugurados centros de día de Arnedo y Calahorra, reforzando una red orientada a acercar la atención especializada a las personas mayores y sus familias en distintos puntos de La Rioja.

En concreto, el nuevo centro de Calahorra, junto con la ampliación del de Arnedo, que también ha entrado recientemente en servicio, permitirá incrementar en 50 las plazas públicas en centros de día en La Rioja a partir de este mes de mayo, alcanzando un total de 901 plazas, de las cuales el 76,8 % serán públicas.

Este crecimiento responde al aumento de la demanda, que ha crecido cerca de un 36 % en los últimos años, y forma parte de la planificación del Ejecutivo regional para seguir ampliando la red de recursos. De cara a 2027, está en marcha la creación de nuevos centros en municipios como Aldeanueva de Ebro, Cervera del Río Alhama o Ezcaray, lo que permitirá superar las 1.000 plazas en la comunidad.

El objetivo del Gobierno de La Rioja en esta legislatura es superar las mil plazas en Centros de Día en 2027, un gran salto cualitativo en algo tan importante como la atención a nuestros mayores y la atención a las personas dependientes.