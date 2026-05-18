Gylda: «ataques como el que ha recibido el concejal de Festejos de Santo Domingo nos reafirman en que no se debe mirar a otro lado sino combatir todos los discursos y ataques de odio, sean del tipo que sean»

El colectivo señala en una nota de prensa que «hemos conocido el ataque recibido por Óscar, concejal de Santo Domingo de la Calzada, lo que nos reafirma en que no debe mirar a otro lado sino combatir todos los discursos y ataques de odio, sean del tipo que sean. Recientemente los diputados y diputadas del Parlamento de La Rioja se han permitido votar y opinar sobre la dignidad de nuestras vidas, en unos casos con un evidente odio a quienes no son como a algunos les gustaría y, en otros, por pura estrategia electoral. Deberían tener en cuenta que los Derechos Humanos no se votan y que por mucho que nos intenten borrar, estamos desde el principio de los tiempos y seguiremos estando. Hay quien se lleva las manos a la cabeza cuando hay agresiones y luego desde sus escaños, apuntan y señalan, fomentando el aumento del odio».