Haro se convierte en capital del vermut riojano con “El Mariano”, un festival de gastronomía, música y cultura del aperitivo

La Plaza de la Paz de Haro acogerá el próximo 6 de junio una nueva cita gastronómica y cultural con sabor muy riojano: “El Mariano. Festival del Vermut Riojano en Haro”, un evento que reunirá a bodegas, vermuts, gastronomía, música en directo y experiencias en torno a una de las bebidas más emblemáticas del aperitivo.

El festival se celebrará de 12:00 a 17:00 horas y forma parte de la iniciativa “Territorio Cinco Experiencias”, impulsada para poner en valor la cultura, el producto y la identidad gastronómica de La Rioja a través de experiencias turísticas singulares.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, talleres, catas especiales, música en directo y una amplia propuesta gastronómica diseñada específicamente alrededor del universo vermutero.

Vermuts y bodegas participantes

“El Mariano” reunirá una amplia selección de marcas y bodegas vinculadas al mundo del vermut, combinando proyectos históricos, propuestas artesanas riojanas y referencias invitadas de gran prestigio.

Entre los participantes estarán:

● Bodegas Martínez Lacuesta, celebrando sus 90 años elaborando vermut en Haro.

● Mon Dieu!, vermut de Alfaro que representa el carácter de La Rioja Baja.

● Bodegas San Bernabé, uno de los grandes clásicos del vermut riojano.

● Vermut El Quinto, vermut artesano riojano reconocido con la medalla de plata en el II Concurso Internacional de Vermuts Artesanos Ver-Art-Es Awards.

● Familia Escudero.

● Red Bird Vermut, elaborado en Albelda de Iregua.

● VIDVID Raimut, de Bodegas Mazuela.

● De Canilla, el vermut de Martínez Alesanco.

● Cuppedia, el vermut de Bodegas Riojanas, una de las bodegas emblemáticas de Cenicero.

● Odisea Vermut, definido como un “vermut de barrio”.

● El Bandarra Vermut, con alma riojana y espíritu canalla.

Además, el festival contará con vermuts invitados como:

● Vermuts Miró, referente histórico del auténtico vermouth de Reus.

● Vermut Goya, elaborado bajo el método tradicional de la bodega Camilo Castilla, en Corella (Navarra).

● Cal Grau, vermut del grupo Valenciso, que ejercerá además como anfitrión del festival.

● Amillo Vermut, elaborado con vino de Jerez en la bodega riojana Altanza.

También participarán los estudiantes de la rama de Enología del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro, que ofrecerán degustaciones de sus propios vermuts y sorprendentes propuestas de golosinas elaboradas a partir del universo del vermut, aportando una mirada joven, creativa e innovadora al festival.

Gastronomía pensada para el aperitivo

Uno de los grandes atractivos de “El Mariano” será su espacio gastronómico, donde toda la oferta estará inspirada en el aperitivo y en la cultura del vermut.

No faltarán puestos gastronómicos ni food trucks con una propuesta pensada para acompañar el ritual del vermut y el aperitivo riojano. Los asistentes podrán disfrutar de calamares, patatas bravas, gildas, conservas gourmet de mejillones y berberechos, además de otras elaboraciones muy ligadas a la tradición del “vermuteo”.

Entre las propuestas destacarán las food trucks riojanas La Pantaloneta, que presentará una versión especialmente creada para el festival, y El Rincón de la Brasa Asada, con sus reconocidas Morcillas San Martín de Hormilla.

Música, talleres y experiencias vermuteras

El ambiente festivo estará acompañado durante toda la jornada por la música de DJ Scarfacx y el concierto en directo de La Orquestina Anarcoyé, que actuará a partir de las 14:00 horas.

Además, el festival contará con experiencias especiales para los asistentes:

● Cata especial Martínez Lacuesta (90 aniversario), en la que podrán degustarse:

○ Vermut Extra Seco

○ Vermut Rojo

○ Vermut Reserva en Roble Francés

○ Vermut Stevia

● Taller impartido por el Instituto del Vermut: “Crea tu propio Mariano”, donde los participantes podrán elaborar su propio vermut personalizado.

Entradas y transporte

Las entradas ya están disponibles en Entradium y existen diferentes modalidades:

● Entrada Vermuteo (20€): incluye 4 vermuts, pack festivalero con vaso y sombrero del festival, además de aperitivo riojano con aceitunas de Río Verde, una de las empresas más emblemáticas de encurtidos de La Rioja, y las también riojanas Pafritas. Todo ello, junto al acceso a la programación musical.

● Entrada Vermut Makers (25€): acceso al taller del Instituto del Vermut.

● Entrada Vermut Lovers (10€): acceso a la cata especial de Martínez Lacuesta.

● Autobús Logroño–Haro–Logroño (8€ ida y vuelta), con plazas limitadas.

Además, la organización ofrecerá recogidas en localidades como Fuenmayor, Cenicero, Briones y Briñas para facilitar el acceso al festival.

Con esta propuesta, Haro volverá a convertirse en punto de encuentro para amantes del vermut, la gastronomía y la cultura riojana en una jornada que busca reivindicar el aperitivo como experiencia social, festiva y gastronómica.