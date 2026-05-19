Haro mejora notablemente el esclarecimiento de infracciones penales en 2025

La tasa de esclarecimiento de infracciones penales en Haro aumentó hasta los 47,98 casos por cada mil habitantes, mejorando en 4,11 puntos respecto a 2024 y más de 10 puntos respecto a 2023. La evolución de la criminalidad se mantiene estable, con una variación mínima respecto al año anterior.

La Junta Local de Seguridad de Haro ha analizado los datos de criminalidad correspondientes al año 2025, que reflejan una mejora destacada en el esclarecimiento de infracciones penales en el municipio.

En concreto, la tasa de esclarecimiento alcanzó los 47,98 casos por cada mil habitantes, frente a los 43,87 registrados en 2024 y los 37,68 de 2023, consolidando así una evolución positiva en la eficacia policial y en la resolución de delitos.

En cuanto a la criminalidad, los datos muestran una situación de estabilidad, con una elevación muy ligera respecto al año anterior. La tasa se situó en 37,06 infracciones penales por cada mil habitantes, frente a las 36,81 registradas en 2024.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 444 infracciones penales -11 más que en el año 2024-, y se detuvieron a 119 personas -3 menos que el año anterior-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de 5 frente a los 10 del año 2024 (descenso del 50%).

Datos VioGén

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Haro hay en la actualidad 20 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 20 víctimas. De ellos, hay 18 con un riesgo bajo, 2 medio y no se registra ningún caso de riesgo alto. Además, se contabilizan dos mujeres en situación especial de vulnerabilidad con menores a su cargo.

Guadalupe Fernández Prado, alcaldesa de Haro, Beatriz Arraiz Nalda delegada del Gobierno en La Rioja, Tania Sáez Martínez, Directora General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja y la concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Natalia Villanueva Miguel, han presidido la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

La Policía Local de Haro presenta el balance de actuaciones de 2025 en la Junta Local de Seguridad

La Policía Local de Haro ha presentado, en el marco de la Junta Local de Seguridad, el balance de las actuaciones más relevantes desarrolladas durante el año 2025.

Durante la sesión se han expuesto los principales datos operativos y se ha realizado una valoración general de la actividad policial desarrollada en el municipio a lo largo del último año.

En materia de tráfico, la Policía Local ha intervenido en cerca de medio centenar de accidentes, algunos de ellos con víctimas de distinta consideración, además de numerosos siniestros sin heridos gestionados mediante partes amistosos e intervención policial.

En el ámbito de la seguridad vial, se han instruido diligencias por delitos relacionados con alcoholemias positivas y conducción sin permiso o licencia, así como diversas denuncias administrativas vinculadas al consumo de alcohol al volante.

Respecto a la seguridad ciudadana, se han tramitado distintas propuestas de sanción en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, reflejo de la labor preventiva, de vigilancia y control desarrollada en el municipio.

Asimismo, se ha destacado la realización de controles de velocidad a lo largo del año, unas actuaciones que está previsto intensificar durante los próximos meses.

Actuaciones relevantes y colaboración entre cuerpos

Durante 2025 se han llevado a cabo numerosas actuaciones tanto de manera autónoma como en coordinación con otros cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. Entre ellas destacan intervenciones en operativos de seguridad, investigaciones, búsquedas de personas desaparecidas, resolución de altercados, auxilios en emergencias, rescates y evacuaciones por situaciones de riesgo.

Además, la Policía Local ha continuado desarrollando labores de proximidad y prevención mediante programas de educación vial en centros escolares, el servicio de agente tutor, campañas impulsadas por la Dirección General de Tráfico y el acompañamiento en distintas actividades educativas y culturales.

Conclusiones

Desde la Junta Local de Seguridad se ha puesto de manifiesto el incremento de la exigencia operativa y la ampliación constante de funciones que asume la Policía Local en ámbitos como la seguridad ciudadana, el tráfico y la asistencia a la ciudadanía.

Asimismo, se ha subrayado la importancia de seguir reforzando la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad, así como de mantener e impulsar las labores preventivas, educativas y de proximidad.

Por último, se ha incidido en la necesidad de continuar optimizando los recursos operativos para garantizar una respuesta eficaz y adecuada a las necesidades del municipio.