El Ayuntamiento de Santo Domingo clausura temporalmente el ascensor de la Biblioteca municipal para adaptarlo a la nueva normativa

El Ayuntamiento, a través de las Concejalías de Cultura y de Industria, informa «de la clausura temporal del ascensor de la biblioteca municipal, una medida adoptada tras la reciente inspección técnica obligatoria.

Durante dicha revisión se han detectado diversos defectos que hacen necesaria su subsanación, así como la adaptación del sistema a la nueva normativa europea vigente en materia de seguridad y funcionamiento de elevadores.

En consecuencia, la empresa responsable del mantenimiento del ascensor ha procedido a su precinto y a su retirada temporal de servicio, con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad de los usuarios.

Desde el Ayuntamiento se están impulsando ya los trámites necesarios para acometer las actuaciones requeridas a la mayor brevedad posible, con el compromiso de restablecer el servicio en condiciones óptimas y conforme a la normativa actual.

Mientras duren los trabajos, se ruega comprensión a los usuarios de la biblioteca municipal por las molestias que esta situación pueda ocasionar, recordando que esta medida responde exclusivamente a criterios de seguridad y mejora del servicio público».