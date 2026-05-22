Ya falta menos para la Cata del Barrio de la Estación

El próximo 13 de junio, La Cata del Barrio de la Estación celebrará su sexta edición convirtiendo, una vez más, el histórico Barrio de la Estación en el gran epicentro del mundo del vino, el turismo de excelencia y las experiencias gastronómicas de referencia. Más de 3.500 asistentes llenarán las calles, jardines y espacios entre bodegas de este enclave único en el mundo para disfrutar de una jornada irrepetible dedicada al vino, la gastronomía y la cultura riojanas.

Las entradas para esta nueva edición se agotaron pocos minutos después de ponerse a la venta, consolidando el posicionamiento de La Cata del Barrio de la Estación como uno de los eventos enogastronómicos más prestigiosos y esperados del calendario nacional.

Grandes vinos, propuestas de música y cultura… y la gastronomía riojana más avanzada

Durante toda la jornada, los asistentes podrán degustar doce grandes vinos —dos referencias seleccionadas por cada bodega— además de participar en actividades exclusivas creadas especialmente para esta edición, experiencias culturales, música en directo y propuestas gastronómicas diseñadas para la ocasión.

Como grandes compañeros de viaje de esta sexta edición, La Cata reunirá también a algunos de los cocineros que están protagonizando la nueva revolución gastronómica de Rioja y regiones limítrofes. Todos ellos con una estrella Michelín, son una generación de chefs y restaurantes de referencia que comparten una misma visión contemporánea del territorio, el producto y la tradición. Entre ellos estarán Ikaro, Nublo y Ajonegro de La Rioja, El Serbal de Cantabria y Cobo Estratos y Erre de Roca de Castilla y León, que elaborarán propuestas exclusivas para cada bodega participante.

Un tándem perfecto

• Bodegas Gómez Cruzado/ Ikaro: PANCRUDO 2022 Y MONTES OBARENES 2022 con bikini de caparrones y sus sacramentos, mayonesa de piparras y caldo de su cocción.

• Bodegas Bilbaínas-Viña Pomal / Nublo: VIÑA POMAL BLANCO RESERVA 2020 y VIÑA ZACO VIÑEDO SINGULAR 2020 con sándwich de barriga de cerda, queso Morbier y yema pomada.

• Bodegas RODA/ Ajo Negro: RODA 2022 y RODA I 2020 con el taco de cerdo asado al chilindrón.

• CVNE/ El Serbal: IMPERIAL RESERVA 2020 y MONOPOLE CLÁSICO RESERVA 2021 con sobao pasiego, anchoa de Codesa, limón de Novales, mantequilla ahumada y ajo de oso.

• Muga/ Cobo Estratos: FLOR DE MUGA BLANCO RESERVA 2022 y MUGA SELECCIÓN ESPECIAL 2021 MAGNUM con un brioche de ternera japo, acidulados y emulsión ahumada.

• La Rioja Alta, S.A./ Erre de Roca: VIÑA ARDANZA 2020 Y VIÑA ARANA GRAN RESERVA 2017 con una albóndiga de wagyu XL con salsa perigourdine y brioche de patata y trufa.

En la zona de acreditaciones Kankel Bean To Bar, ofrecerá su armonía de vino y chocolate (montaje de sorbete de vino tinto y peras con

láminas de chocolate, mouse de chocolate Perú bizcocho de chocolate con panettone y trufa de vino tinto) y Delicious Gastronomía, la paella de carne y verduras variadas.

Además de las catas y degustaciones, las bodegas abrirán sus puertas con actividades especiales que permitirán a los visitantes descubrir algunos de los grandes rituales y secretos del vino de Rioja: desde demostraciones de tonelería y trasiegas artesanales a la luz de la vela hasta exposiciones fotográficas, catas inmersivas y experiencias vinculadas a la historia y la cultura del vino.

La Cata del Barrio de la Estación se ha consolidado, edición tras edición, como mucho más que un evento enogastronómico: una celebración colectiva de la cultura del vino, del legado histórico de Rioja y de la capacidad de sus bodegas para seguir innovando sin perder el vínculo con el origen. Una cita de culto que volverá a situar al Barrio de la Estación en el foco de todas las miradas del mundo del vino y del turismo de calidad.