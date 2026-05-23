Santo Domingo anuncia una nueva edición de su Ludoteca Infantil y Campamento Juvenil de Verano

La Concejalía de Infancia y Familia, dirigida por Ainara Gordo, informa de la puesta en marcha de una nueva edición de la Ludoteca Infantil y el Campamento Juvenil de Verano 2026, una iniciativa destinada a favorecer la conciliación familiar durante el periodo estival y ofrecer a niños y jóvenes una alternativa de ocio educativo, lúdico y participativo.

La Ludoteca Infantil estará dirigida a niños y niñas de entre 3 y 8 años, mientras que el Campamento Juvenil se desarrollará para participantes de entre 8 y 12 años.

Ambos programas se organizarán en turnos semanales a lo largo de 11 semanas, desde el 23 de junio hasta el 4 de septiembre de 2026.

Desde la Concejalía se informa de que la recogida de solicitudes e información podrá realizarse del 25 de mayo al 1 de junio tanto en la Oficina de Registro del Ayuntamiento como a través de la página web municipal.

Posteriormente, el plazo oficial de inscripción permanecerá abierto del 2 al 10 de junio y deberá formalizarse presencialmente en la Oficina de Registro del Ayuntamiento.

El precio establecido será de 40,39 euros por semana, conforme a la tasa municipal aprobada en sesión plenaria el pasado 24 de septiembre de 2024.

La concejala de Infancia y Familia, Ainara Gordo, ha destacado “la importancia de seguir ofreciendo recursos útiles para las familias durante el verano, al tiempo que se garantiza un espacio seguro, educativo y de convivencia para los más pequeños y jóvenes del municipio”.

Desde el Ayuntamiento se anima a todas las familias interesadas a informarse y formalizar sus solicitudes dentro de los plazos establecidos.