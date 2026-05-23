Santo Domingo se prepara para la romería a la ermita de la Virgen de las Abejas

El concejal de Festejos, Óscar Reina, anuncia la celebración de una nueva edición de la tradicional Romería a la Ermita de la Virgen de Las Abejas,»una de las citas romeras más queridas y arraigadas del calendario festivo local, organizada por el Ayuntamiento y con la colaboración de la Cofradía de San Isidro Labrador, la Cofradía del Santo y el Patronato Hospital del Santo.

La romería contará con dos jornadas festivas, que tendrán lugar los próximos martes 26 y domingo 31 de mayo, en el incomparable entorno de la Ermita de la Virgen de Las Abejas.

La primera cita será el martes 26 de mayo, Martes de Pentecostés, día en el que a las 13:00 horas se celebrará una misa solemne en honor a la Virgen de Las Abejas. A continuación, tendrá lugar la tradicional procesión con las imágenes de la Virgen y de San Isidro Labrador por los alrededores de la Ermita. Al finalizar los actos religiosos, se ofrecerá un reparto popular de patatas a la riojana, habas y chorizo, gracias a la gentileza de la Cofradía de San Isidro Labrador.

La jornada principal de la romería se celebrará el domingo 31 de mayo, día de la Santísima Trinidad, con una amplia programación para todos los públicos. Los actos comenzarán a las 12:00 horas con un taller infantil de decoración de una “mochila de romería”. Posteriormente, a las 13:00 horas, llegará la Cofradía del Santo acompañada de las Autoridades Locales y se celebrará la misa solemne en la Ermita.

Uno de los momentos más esperados será el tradicional reparto de lentejas con orejas de lechón, previsto para las 14:00 horas y amenizado por la charanga “Los Gallitos”. Para poder disfrutar de esta degustación será imprescindible disponer de un ticket gratuito.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se informa de que a partir de este sábado 23 de mayo se pondrán a disposición de la ciudadanía un total de 800 tickets gratuitos, que podrán recogerse en la Oficina de Turismo hasta fin de existencias. El horario habitual de recogida será de martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas, y los sábados también en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 horas.

En caso de que no se agotaran previamente, el último día para retirar tickets será el sábado 30 de mayo.

Desde la organización se solicita responsabilidad y racionalidad en la recogida de tickets, evitando retirar más de los necesarios para garantizar que el mayor número posible de personas pueda disfrutar de esta tradición popular.

Asimismo, se recuerda que las lentejas están concebidas principalmente para ser consumidas en el entorno de la Ermita, contribuyendo así a crear ambiente, convivencia y el verdadero espíritu de la romería.

La programación continuará por la tarde con juegos populares para todos los públicos a las 17:00 horas y, posteriormente, a las 18:00 horas, con animación y bailes a cargo de la charanga “Los Gallitos”. Como broche final a la jornada, a las 19:00 horas tendrá lugar el tradicional reparto popular de costilla asada, ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento.

Desde la Concejalía de Festejos se anima a vecinos y visitantes a participar activamente en esta celebración, disfrutando de una tradición que une patrimonio, convivencia y cultura popular en un entorno único.