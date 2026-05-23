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En marcha el viaje de la parroquia calceatense a Polonia

En marcha el viaje de la parroquia calceatense a Polonia

Por Radio Haro
23 mayo, 2026
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El grupo está visitando lugares clave en la vida de San Juan Pablo II y de indudable interés, como el campo de concentración de Auschvitz, la Mina de Sal e incluso se incluye en el programa un crucero en barco por el río Odra.

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