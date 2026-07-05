Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Isabel Virumbrales, `Taurina del año´ de la Federación Riojana

Isabel Virumbrales, `Taurina del año´ de la Federación Riojana

Por Radio Haro
5 julio, 2026
95
1

La Federación Taurina Riojana ha nombrado `Taurina del año´ a la periodista Isabel Virumbrales por su difusión de la tauromaquia. El nombramiento se llevó a cabo en el transcurso del almuerzo previo a la final del bolsín taurino de La Rioja.

Compartir:
Etiquetasisabel virumbrales
Noticia anterior

LA ASOCIACIÓN LOS MILAGROS DEL SANTO BUSCA ...

Siguiente noticia

RADIO HARO y Cadena DIAL Ebro cierran ...

1 comment

  1. Anónimo 6 julio, 2026 at 00:03

    Enhorabuena Isabel Virumbrales . Un abrazo 🤗

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible