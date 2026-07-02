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Beronia en Ollauri acoge la VIII Noche de Automoción de La Rioja

Beronia en Ollauri acoge la VIII Noche de Automoción de La Rioja

Por Radio Haro
2 julio, 2026
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El Clúster de Automoción de La Rioja celebró su VIII Noche de automoción de La Rioja, que contó con la intervención de José López-Tafall Director General de ANFAC, quien presentó en la región el Plan nacional Auto 2030 y la intervención de Susana Solís, Eurodiputada quien trabaja en el corazón de Europa definiendo las políticas europeas para la Industria de Automoción, quien presentó en qué momento se encuentra el “Industrial Accelerator Act (IAA)” (o Ley de Aceleración Industrial, propuesta de la Comisión Europea diseñada para reindustrializar Europa).

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Etiquetasautomocion
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