Huércanos acoge la Feria VICOCA el 11 de julio con la presencia de 14 cooperativas y una bodega, degustaciones de producto riojano y artesanía

El encuentro contará también con un tren enoturístico, un photocall interactivo y animación musical

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, el alcalde de Huércanos, Roberto Varona, y el secretario general de FECOAR, Julián García, han presentado la VII edición de VICOCA, la Feria del Vino y Comida de Calidad, que se celebrará el próximo sábado, 11 de julio, en esta localidad con el objetivo de promocionar los vinos elaborados por cooperativas riojanas y los alimentos amparados por figuras de calidad diferenciada de La Rioja

Esta nueva edición, que se desarrollará en horario de 11:00 a 14:30 horas, reunirá a 14 cooperativas y una bodega, que ofrecerán a los asistentes, degustaciones de vinos amparados por la DOCa Rioja. En concreto, el evento contará con la participación de Bodegas Aradón (Alcanadre), S.C.L Comarcal de Navarrete, Bodegas Marqués de Reinosa (Autol), Bodega Señorío de Valbornedo (Navarrete), Bodega San Pedro Apóstol (Huércanos), Bodegas Tarón (Tirgo), Bodegas San Esteban (Murillo del Río Leza), Bodega Cooperativa San Miguel (Ausejo), Bodegas Najerilla (Arenzana de Abajo), Zinio Bodegas (Uruñuela), Grupo Vintae, Bodega Vico (Arnedo), Viñedos de Aldeanueva de Ebro, Nuestra Señora de la Anunciación-Lampiuda (El Villar de Arnedo) y Cooperativa Vinícola Davalillo (San Asensio).

La programación de la jornada estival incluye diversas degustaciones gastronómicas elaboradas con productos riojanos de primera calidad. El público podrá degustar propuestas típicas como la ‘Zapatilla de Pan Sobado de La Rioja con Jamón Serrano’, ‘Cazuelita de Alubia de Anguiano con Chorizo Riojano’, ‘Preñado de Pan Sobado de La Rioja con Chorizo Riojano’ y ‘Hamburguesa de carne de ternera con Pimiento Najerano’, sumando además una cata especial de Aceite de La Rioja.

En este sentido, el alcalde de Huércanos, Roberto Varona, ha apuntado que “esta feria nos permite mostrar ese trabajo que realizan nuestros viticultores, las bodegas, los productores y los artesanos para que los visitantes puedan degustar ese muestreo de toda nuestra comunidad”.

Como complemento a la oferta agroalimentaria, la organización ha programado un mercado de artesanía, un tren enoturístico, un photocall interactivo dedicado a las marcas de calidad de la región y la animación musical de la charanga Dkie.

Por su parte, el director general de Desarrollo Rural, David Martín, ha subrayado el “magnífico escaparate” que representa VICOCA para “dar a conocer nuestros productos de calidad, nuestros vinos de las cooperativas, y que la cultura del Rioja vale la pena, con actividades muy satisfactorias y divertidas”.

VICOCA fue impulsado originalmente por el Ayuntamiento de Huércanos en el año 2018 y cuenta desde sus inicios con el respaldo y la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, así como de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR). Este municipio alberga una de las cooperativas vitivinícolas con mayor volumen de producción de la comunidad autónoma. Al constituir la actividad cooperativa uno de los principales motores económicos y sociales de la localidad, se convirtió en el escenario y origen natural de esta iniciativa, concebida para dar visibilidad técnica y comercial a la producción vitivinícola y agroalimentaria riojana a través de un evento abierto y participativo.

Por último, el secretario general de FECOAR, Julián García, ha puesto en valor la importancia del cooperativismo vitivinícola, que “ocupa entre un 30 y un 35 % de la producción tanto de uva como de vino de la DOCa Rioja, por lo que somos un pilar muy importante de este sector”.

Un sector que fija riqueza en el medio rural.

Las cooperativas agroalimentarias riojanas representan un pilar estratégico y un modelo organizativo indispensable para el sector agrario de la comunidad. Según los datos de la última Memoria de Cooperativas Agroalimentarias, este sector cuenta actualmente con 25 entidades socias en la región y genera una facturación anual que supera los 195,2 millones de euros. La mayoría de estas entidades son de carácter vitivinícola, aportando una notable riqueza económica y garantizando la cohesión social en los diferentes municipios rurales donde se asientan.