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El pleno del Ayuntamiento de Haro debate la adjudicación de las instalaciones deportivas de El Ferial y El Mazo

El pleno del Ayuntamiento de Haro debate la adjudicación de las instalaciones deportivas de El Ferial y El Mazo

Por Radio Haro
26 mayo, 2026
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La sesión, de carácter ordinario, se desarrollará este miércoles a las siete de la tarde. En el encuentro se abordará la creación la la relación de puestos de trabajo el de jefe de la Brigada de Obras, así como la adjudicación de la gestión de las instalaciones deportivas de El Ferial y El Mazo, y un convenio con el Gobierno de La Rioja para la prestación del servicio de recogida, traslado, acogida, alojamiento, manutención y asistencia veterinaria a perros abandonados, extraviados y no identificados.

Los ediles también tratarán sobre una moción del PSOE en la que insta al equipo de gobierno a presentar el borrador de la declaración institucional de buenas prácticas en el próximo pleno ordinario.

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